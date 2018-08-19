В Краснодар отправили пассажиров, которые не пострадали в ДТП с зерновозом и автобусом на Ставрополье
Краснодарский край, Ставропольский край Оксана Васильченко
В Краснодар из пункта временного размещения отправили пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Ставропольском крае
Это пассажиры, которые не пострадали.
«Им предоставили автобус, сейчас они загружаются и поедут в Краснодар», — сообщил «Интерфаксу» представитель администрации Андроповского района.
Как сообщали Юга.ру, в Андроповском районе Ставропольского края 19 августа произошла авария с участием зерновоза КамАЗ и рейсового автобуса, следовавшего из Тбилиси в Краснодар. В результате погиб один гражданин Грузии, а также один житель РФ. Еще 26 человек пострадали.
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