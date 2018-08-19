В Краснодар отправили пассажиров, которые не пострадали в ДТП с зерновозом и автобусом на Ставрополье

В Краснодар из пункта временного размещения отправили пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Ставропольском крае

Это пассажиры, которые не пострадали. «Им предоставили автобус, сейчас они загружаются и поедут в Краснодар», — сообщил «Интерфаксу» представитель администрации Андроповского района.