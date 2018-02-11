Фигуристка Евгения Медведева на Олимпиаде в Пхенчхане побила мировой рекорд (свой же) в короткой программе

18-летняя фигуристка из России Евгения Медведева победила в короткой программе командных соревнований на ОИ-2018 и поставила мировой рекорд

Как сообщает Олимпийский комитет России, Медведева набрала 81,06 балла, опередив итальянку Каролину Костнер (75,10) и Кейтлин Осмонд из Канады (71,38). Благодаря этой победе российские фигуристы поднялись на вторую строчку в командном турнире Олимпиады-2018.

Мировой рекорд ранее тоже принадлежал Медведевой: результат в 80,85 балла она получила на командном чемпионате в Токио год назад. Тогда сборная России получила серебро.

Произвольные программы команд на ОИ пройдут 11 февраля. Олимпийский комитет России сообщил, что там Медведеву заменит Алина Загитова.