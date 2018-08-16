Мэр Краснодара рассказал об успехах проекта «Безопасные и качественные дороги»

Мэр Краснодара Евгений Первышов 16 августа рассказал журналистам об успехах реализации федерального проекта по ремонту и строительству дорог

«Сделано уже больше половины. Думаю, что к сентябрю все работы в рамках федерального проекта завершат», — заявил Первышов на брифинге для СМИ.

Все недочеты прошлого года учли и исправили, поэтому сейчас работы завершаются в срок.

Также глава города отметил, что проведен качественный ремонт пяти путепроводов, поэтому ближайшие пять лет к этому вопросу можно не возвращаться.

«Больше всего радует реконструкция Офицерского путепровода. Все сомнения в необходимости преобразования кольца в Т-образный перекресток отпали. На дороге теперь по четыре полосы в каждую сторону. Стало меньше заторов, транспортная логистика улучшилась», — добавил мэр.

Как сообщали Юга.ру, ремонт путепровода на улице Офицерской начался в конце апреля в рамках проекта по реконструкции Зиповского кольца в Т-образный перекресток. В июле мэрия заявила, что после ремонта движение существенно улучшилось.

Также на встрече с журналистами Первышов прокомментировал перспективы объединения Краснодара и соседних районов в агломерацию, назвал примерную стоимость строительства канатного метро и заявил, что для города есть задачи поважнее строительства дублера Яблоновского моста.