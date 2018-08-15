Дети в спортивном лагере Дагестана отравились зараженным сальмонеллой мясом

Роспотребнадзор заявил, что причиной отравления в лагере в Дагестане стало зараженное сальмонеллой мясо

«Установили, что причиной массового отравления стала сальмонелла. Мясо курицы, из которого готовилась пища, было заражено сальмонеллой в очень высокой концентрации», — сказала ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При открытии лагерь соответствовал всем требованием. Роспотребнадзор начал проверку птицефабрики, с которой мясо поставляли в лагерь, добавила Попова.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане в оздоровительном детском лагере отравились 54 ребенка. Позже Роспотребнадзор Дагестана заявил о 86 отравившихся. Следственный комитет Дагестана 13 августа начал доследственную проверку. Представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану сообщил, что «Спартак» закроют.