В Дагестане следователи начали проверку из-за отравления детей в спортивном лагере

Дагестан

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Следственный комитет Дагестана проводит доследственную проверку по факту пищевого отравления детей в лагере «Спартак»

Следствие предварительно установило, что 11 августа в больницу доставили 74 ребенка. Дети отдыхали в оздоровительном лагере «Спартак» в Шамильском районе Республики Дагестан.

Сейчас в больнице остаются 66 детей, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, в Дагестане в детском лагере отравились дети. Минздрав республики уточнил, что в больницу доставили 61 ребенка и 4 взрослых.

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