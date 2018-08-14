Число отравившихся в детском лагере в Дагестане достигло 86 человек

Дагестан

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Роспотребнадзор Дагестана сообщил о 86 отравившихся в детском лагере «Спартак»

В инфекционное отделение доставили 83 ребенка и трех работников детского лагеря «Спартак». Врачи оценивают состояние пострадавших как легкой и средней тяжести.

По предварительным данным, причиной отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза.

Фактором возникновения болезни могла быть еда, которую привозили в лагерь без документов, подтверждающих качество продуктов. Также распространению инфекции способствовало нарушение санитарно-эпидемологических норм в столовой, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Как писали Юга.ру, в Дагестане в оздоровительном детском лагере отравились 54 ребенка. Позже Минздрав Дагестана уточнил, что в спортивном лагере отравился 61 ребенок и 4 взрослых.

Следственный комитет Дагестана 13 августа сообщил, что проводит доследственную проверку по факту пищевого отравления детей в лагере. Представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану сообщил, что «Спартак» закроют. 

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