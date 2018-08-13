В Дагестане закроют спортивный лагерь, в котором отравились более 70 детей

Лагерь «Спартак» в Дагестане, в котором 11 августа отравились дети, закроют

Об этом сообщил представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Он пояснил, что смена должна была закончиться 25 августа, поэтому нет смысла временно приостанавливать работу лагеря. Его решили закрыть, сообщает «Интерфакс-Юг».

Как сообщали Юга.ру, в Шамильском районе в спортивном лагере отравились дети. Следственный комитет Дагестана проводит доследственную проверку по факту пищевого отравления 74 человек.