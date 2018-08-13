В Дагестане 54 ребенка отравились в спортивном лагере

Дагестан

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В спортивном лагере «Спартак» в Дагестане 12 августа отравились 54 ребенка

Об этом сообщил ТАСС глава администрации Шамильского района, на территории которого находится лагерь, Магомед Гасанов.

По предварительный данным, 54 ребенка доставлены в больницу с острой кишечной инфекцией. Утром 13 августа стало лучше 28 детям, у них нет симптомов отравления, рвоты. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Специалисты разбираются в причинах. Всего в лагере отдыхало 220 детей, в день отравления 12 августа — 115. У остальных детей и персонала симптомы не наблюдаются.

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