В Каспийске улицу Мира предложили назвать именем Сталина

Дагестан

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В дагестанском Каспийске 1 сентября пройдут публичные слушания, на которых обсудят переименование улицы Мира в улицу Сталина

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Постановление о проведении слушаний 8 августа подписал первый замглавы администрации Нух Ахмедов. Такое решение приняли после заявления депутатов Каспийска от 8 июля.

Впервые переименовать улицу Мира в улицу Сталина предложили в 2014 году. Обращение на имя главы города подписали 600 человек. Среди депутатов, рассматривавших инициативу, начались дебаты, они посчитали, что опрос «требует долгих обсуждений и рассмотрения со всех сторон» — в частности, нужно опросить людей, живущих на улице Мира. В итоге идею отклонили из-за экономической нецелесообразности и назвали улицей Сталина одну из новых небольших улиц в строящемся микрорайоне рядом с «Анжи-Ареной». Первые дома построили на этой улице в 2016 году, пишет «Медуза».

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По данным «Яндекс.Карт», в России имя Сталина носят более 25 улиц и переулков. В Северной Осетии расположены 12 таких улиц (жители республики считают Сталина своим соотечественником), еще 7 — в Дагестане.

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