В Каспийске улицу Мира предложили назвать именем Сталина

В дагестанском Каспийске 1 сентября пройдут публичные слушания, на которых обсудят переименование улицы Мира в улицу Сталина

Впервые переименовать улицу Мира в улицу Сталина предложили в 2014 году. Обращение на имя главы города подписали 600 человек. Среди депутатов, рассматривавших инициативу, начались дебаты, они посчитали, что опрос «требует долгих обсуждений и рассмотрения со всех сторон» — в частности, нужно опросить людей, живущих на улице Мира. В итоге идею отклонили из-за экономической нецелесообразности и назвали улицей Сталина одну из новых небольших улиц в строящемся микрорайоне рядом с «Анжи-Ареной». Первые дома построили на этой улице в 2016 году, пишет «Медуза».