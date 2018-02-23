Кадыров проклял Сталина в годовщину депортации чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил о трагическом событии в истории чеченского народа и проклял Иосифа Сталина

Кадыров отметил, что в истории чеченского народа было много трагических событий, но со сталинскими репрессиями не сравнится ни одно из них.

«Ни одна из войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа. В мире немного случаев, когда в течение суток снимали с родных мест и отправляли на верную смерть, на постепенное вымирание целые народы. 23 февраля 1944 года Сталин это сделал. Нас лишили всего — родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что народу удалось выжить «благодаря истинной вере, крепкой воле, мужеству, преданности своей родной земле и родным горам».

«Народ-воин, народ-труженик, народ-патриот назвали "врагом народа". И в своих правах он не был восстановлен в течение многих десятилетий и после возвращения из сибирской каторги. По воле Всевышнего Аллаха тиран и кровавый злодей Сталин бесславно завершил свой жизненный путь», — добавил Кадыров.

Глава республики подчеркнул, что чеченский народ просит Аллаха, чтобы он навсегда уберег их «от новых потрясений, трагедий и невзгод», а также ниспослании мира и стабильности для всей России, где сегодня «каждому народу гарантированы реальные права и свободы».

Чеченцы и ингуши провели в ссылке в Казахстане и Сибири около 13 лет. Статус спецпереселенцев был снят Никитой Хрущевым только в 1957 году. По разным оценкам, во время депортации погибли до половины чеченского и ингушского народов.

Как сообщали ЮГА.ру, ранее День памяти и скорби отмечали в Чечне 23 февраля, в день сталинской депортации, но в 2011 году решением Кадырова памятная дата была перенесена на 10 мая — день, когда был похоронен Ахмат-Хаджи Кадыров.