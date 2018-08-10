Экзаменом для скреп назвал представитель ЦИК РФ пенсионную реформу

На пресс-конференции в Ростове-на-Дону представитель ЦИК РФ Василий Лихачев назвал пенсионную реформу экзаменом для скреп

«Мы находимся в этой атмосфере экзамена, и наше общество обязано просто выдержать, не раскалываясь, не ослабляя вот те скрепы единения, которые возникли в российском обществе после президентской кампании», — цитирует портал 1rnd слова Лихачева.

Как писали Юга.ру, три билборда про пенсионную реформу появились под Ростовом.

В середине июня в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста. Его суть в том, чтобы повысить возраст выхода на пенсию и установить его на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Все парламентские партии, за исключением «Единой России», выступают против пенсионной реформы. Опросы общественного мнения в июне показали, что россияне не приветствуют инициативу повышения пенсионного возраста. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к возможной реформе негативно. Вместе с этим ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение у населения уровня доверия к власти.

Центральная избирательная комиссия 8 августа одобрила три вопроса для референдума об изменении законопроекта о повышении пенсионного возраста.

12 регионов РФ отказались публично поддерживать пенсионную реформу, среди них — республики Северного Кавказа.