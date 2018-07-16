Три билборда про пенсионную реформу появились под Ростовом

Три билборда про пенсионную реформу появились на въезде в Батайск Ростовской области

На первом баннере размещена надпись «В Батайске робот заменил человека», на втором — «Чем ответит человечество?». На третьем билборде: «Подъем пенсионного возраста и это все?». Фотографии появились в группе «Ростов-главный» во «ВКонтакте».

В середине июня в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста. Его суть в том, чтобы повысить возраст выхода на пенсию и установить его на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Все парламентские партии, за исключением «Единой России», выступают против пенсионной реформы. Опросы общественного мнения в июне показали, что россияне не приветствуют инициативу повышения пенсионного возраста. Согласно результатам опроса холдинга «Ромир», 92% россиян относятся к возможной реформе негативно. Вместе с этим ВЦИОМ и ФОМ зафиксировали снижение у населения уровня доверия к власти.

Власти Ростова одобрили пенсионную реформу. От референдума в области отказались.

Как писали Юга.ру, в 2015 году активисты «Батайского казачества» провели обряд посвящения в казаки французского философа Жоржа Батая. На въезде в город Батайск был установлен манекен в маске с лицом Жоржа Батая, одетый в казачью форму и футболку.

Активисты говорили, что таким образом отдают дань глубоким мыслям Жоржа Батая, которые позволяют говорить о нем, как о философе «Русского мира».