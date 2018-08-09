Губернатор Ростовской области назвал «ничтожным» подход к развитию транспортной системы города

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уверен, что покупка новых автобусов не решит транспортные проблемы областного центра и региона в целом

Голубев отметил, что проблемы останутся, «если все транспортные системы будут работать разрозненно».

«В Москве появились пересадочные пункты, места пересечения разных видов транспорта, жилые районы приблизили к местам остановок. То, что мы сейчас делаем каждый день, — это ничтожно. Надо делать все на перспективу, каждый день ремонтировать дороги», — цитирует портал Donnews губернатора.

Как писали Юга.ру, к ЧМ-2018 в Ростове закупили 200 автобусов, работающих на газомоторном топливе, и 16 трамваев.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о планах убрать маршрутки с дорог регионального центра из‑за плохого обслуживания. Маршрутки на дорогах Ростова хотят заменить на автобусы большой вместимости. Сеть маршрутов общественного транспорта начнут менять с 1 ноября.