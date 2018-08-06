Три автобусных маршрута в Ростове намерена обслуживать компания из Ижевска
Ижевская компания «Ипопат-Юг» подала заявки на обслуживание трех ростовских автобусных маршрутов
Читайте также:
Предприятие намерено обслуживать маршруты № 2а ЖК «Измаильский парк» — Центральный рынок, № 8 ГПЗ-10 — ТРЦ «МегаМаг», № 19 Стартовая — Карла Маркса. Для маршрутов № 2а и 8 компания является единственным участником аукциона.
Отмечается, что на всех трех маршрутах должен работать транспорт средней вместимости, сообщает Donnews.ru.
Как писали Юга.ру, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о планах убрать маршрутки с дорог регионального центра из‑за плохого обслуживания. Маршрутки на дорогах Ростова хотят заменить на автобусы большой вместимости. Сеть маршрутов общественного транспорта начнут менять с 1 ноября.
Сейчас в Ростове 116 автобусных маршрутов. 51 из них обслуживается только маршрутками.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.