Три автобусных маршрута в Ростове намерена обслуживать компания из Ижевска

Ижевская компания «Ипопат-Юг» подала заявки на обслуживание трех ростовских автобусных маршрутов

Отмечается, что на всех трех маршрутах должен работать транспорт средней вместимости, сообщает Donnews.ru .

Предприятие намерено обслуживать маршруты № 2а ЖК «Измаильский парк» — Центральный рынок, № 8 ГПЗ-10 — ТРЦ «МегаМаг», № 19 Стартовая — Карла Маркса. Для маршрутов № 2а и 8 компания является единственным участником аукциона.

Как писали Юга.ру, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о планах убрать маршрутки с дорог регионального центра из‑за плохого обслуживания. Маршрутки на дорогах Ростова хотят заменить на автобусы большой вместимости. Сеть маршрутов общественного транспорта начнут менять с 1 ноября.

Сейчас в Ростове 116 автобусных маршрутов. 51 из них обслуживается только маршрутками.