Весь общественный транспорт Ростова планируют оборудовать кондиционерами к 2021 году

Ростовская область

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К 2021 году общественный транспорт Ростова планируют оборудовать кондиционерами, валидаторами, электронным табло и пандусами

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила несколько конкурсов на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок.

«Компании-победители заменят большую часть городских маршруток автобусами средней и большой вместимости. Новые автобусы повысят уровень комфорта в поездках. К транспорту предъявляют ряд требований: наличие кондиционера, валидатора, оборудования ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, информационного электронного табло, пандуса для людей с ограниченными возможностями», — рассказала президент Ассоциации работников транспорта и туризма Ирина Ал Зирки.

В этом году для победы в конкурсе подрядчику необходимо оборудовать системами кондиционирования воздуха не менее 30% транспортных средств, к 2019 году эта цифра должна дорасти до 50%, к 2020 — до 75%, к 2021 — до 100%.

Согласно конкурсной документации, предпочтение будут отдавать компаниям с автопарком, машины которых были выпущены в 2017-2018 годах.

Как сообщали Юга.ру, водителям автобусов в Ростове запретят носить шорты и тапочки и обяжут быть вежливыми. Сеть маршрутов общественного транспорта начнут менять с 1 ноября. В городе откроют новые маршруты, изменятся схемы нескольких автобусов, а другие будут отменены.

Общественный транспорт Ростов-на-Дону Транспорт
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