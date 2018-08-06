В Краснодаре открыли перекресток Тургенева и Северной

Краснодарский край

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В Краснодаре 6 августа возобновили проезд на перекрестке улиц Тургенева и Северной

Об этом сообщил помощник мэра города Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

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Как писали Юга.ру, глава Краснодара Евгений Первышов 1 августа поручил отложить закрытие движения по Яблоновскому мосту до тех пор, пока не восстановят проезд на пересечении улиц Тургенева и Северной.

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Мэрия Краснодара 5 августа объяснила, что Яблоновский мост закроют в ночь на 6 августа. 

Владимир Вербицкий Дороги Краснодар Общественный транспорт Ремонт дорог Транспорт

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