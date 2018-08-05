В Сочи продолжили поиски девочки, которую унесло течением реки

В Сочи 5 августа продолжают искать девочку, которую накануне унесло течением реки

Поиски приостанавливали на ночь. Их возобновили в 5:00. Девочку ищут два катера в акватории. По руслу реки поиски ведут 24 спасателя.

На месте работают следователи, сообщает ТАСС со ссылкой на ЮРПСО МЧС России.