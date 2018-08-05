В Сочи продолжили поиски девочки, которую унесло течением реки

Краснодарский край

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В Сочи 5 августа продолжают искать девочку, которую накануне унесло течением реки

Поиски приостанавливали на ночь. Их возобновили в 5:00. Девочку ищут два катера в акватории. По руслу реки поиски ведут 24 спасателя.

На месте работают следователи, сообщает ТАСС со ссылкой на ЮРПСО МЧС России.

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Как сообщали Юга.ру, днем 3 августа в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи двух взрослых и двух детей 4 и 16 лет унесло течением реки Сочи. Мужчина и его родственница смогли выбраться из воды. Следственный комитет начал доследственную проверку.

В Сочи утром 4 августа в русле реки спасатели нашли тело погибшего подростка.

Пропавшие без вести Сочи
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