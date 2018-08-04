В Сочи весь личный состав полиции занимается поисками унесенной рекой девочки
В Сочи 4 августа продолжаются поиски ребенка, которого унесло течением реки
От места, где пропала девочка и ее брат, спасатели, полиция, казаки и волонтеры патрулируют берег реки Сочи. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Александр Агафонов рассказал, что поиски идут по направлению к морю и не останавливались всю ночь. Ребенка искали с помощью вертолета, и двух беспилотников. Уже обнаружили тело мальчика.
«На встречу друг другу идут два судна на воздушной подушке по руслу реки Сочи. В морской акватории находится семь пласредств на случай, если девочку унесло в море», — сказал Агафонов.
В поисках участвует весь личный состав сочинской полиции. Как сообщает пресс-служба УВД, любую информацию, которая может помочь в поисках ребенка, можно сообщить по телефону 02.
Администрация Сочи напомнила, что до конца суток в городе действует штормовое предупреждение. Прогнозируются дожди с грозами, град и сильный ветер, в акватории Черного моря велика вероятность формирования смерчей, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Как сообщали Юга.ру, днем 3 августа в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи двух взрослых и двух детей 4 и 16 лет унесло течением реки Сочи. Мужчина и его родственница смогли выбраться из воды. Следственный комитет начал доследственную проверку.
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