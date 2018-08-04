В Сочи весь личный состав полиции занимается поисками унесенной рекой девочки

В Сочи 4 августа продолжаются поиски ребенка, которого унесло течением реки

От места, где пропала девочка и ее брат, спасатели, полиция, казаки и волонтеры патрулируют берег реки Сочи. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Александр Агафонов рассказал, что поиски идут по направлению к морю и не останавливались всю ночь. Ребенка искали с помощью вертолета, и двух беспилотников. Уже обнаружили тело мальчика.

«На встречу друг другу идут два судна на воздушной подушке по руслу реки Сочи. В морской акватории находится семь пласредств на случай, если девочку унесло в море», — сказал Агафонов.

В поисках участвует весь личный состав сочинской полиции. Как сообщает пресс-служба УВД, любую информацию, которая может помочь в поисках ребенка, можно сообщить по телефону 02.

Администрация Сочи напомнила, что до конца суток в городе действует штормовое предупреждение. Прогнозируются дожди с грозами, град и сильный ветер, в акватории Черного моря велика вероятность формирования смерчей, сообщает пресс-служба администрации курорта.