Взрослые и дети, которых унесло течением реки в Сочи, переходили ее вброд недалеко от моста

Стали известны подробности инцидента, когда двух взрослых и двух детей унесло течением реки Сочи в районе села Пластунка

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел днем 3 августа в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе.

В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники — мама и двое детей 4 и 16 лет.

«В районе конечной остановки по маршруту № 102 села Пластунка они решили перейти реку вброд при наличии моста рядом. В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком и их унесло. Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей», — сообщили в пресс-службе.

Через время мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался. Детей сейчас ищут более 400 человек, среди которых 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, порядка 40 росгвардейцев, казаки и волонтеры. На месте, где река впадает в море — в районе парка «Ривьера» в Сочи — дежурят плавстедства и сотрудники МЧС, МВД и Морпорта.

Поиски пропавших будут вестись всю ночь, на утро назначен облет территории с вертолета, добавили в мэрии курорта.

Напомним, 3 и 4 августа в Сочи действует штормовое предупреждение, возможны грозы и резкое повышение уровня воды в реках и на малых водотоках.