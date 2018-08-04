Взрослые и дети, которых унесло течением реки в Сочи, переходили ее вброд недалеко от моста
Стали известны подробности инцидента, когда двух взрослых и двух детей унесло течением реки Сочи в районе села Пластунка
Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел днем 3 августа в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе.
В пресс-службе мэрии Сочи уточнили, что попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники — мама и двое детей 4 и 16 лет.
«В районе конечной остановки по маршруту № 102 села Пластунка они решили перейти реку вброд при наличии моста рядом. В связи с дождем уровень воды в реке и скорость течения стали увеличиваться, люди не справились с потоком и их унесло. Женщина выплыла самостоятельно и сообщила спасателям, что река унесла ее родственника и детей», — сообщили в пресс-службе.
Через время мужчину с травмой головы обнаружили спасатели, от госпитализации он отказался. Детей сейчас ищут более 400 человек, среди которых 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, порядка 40 росгвардейцев, казаки и волонтеры. На месте, где река впадает в море — в районе парка «Ривьера» в Сочи — дежурят плавстедства и сотрудники МЧС, МВД и Морпорта.
Поиски пропавших будут вестись всю ночь, на утро назначен облет территории с вертолета, добавили в мэрии курорта.
Напомним, 3 и 4 августа в Сочи действует штормовое предупреждение, возможны грозы и резкое повышение уровня воды в реках и на малых водотоках.
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