В Сочи спасатели нашли тело одного из утонувших детей

В Сочи утром 4 августа в русле реки спасатели нашли тело погибшего подростка

Как сообщали Юга.ру, днем 3 августа в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи двух взрослых и двух детей унесло течением реки Сочи. Попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники — мама и двое детей 4 и 16 лет. Взрослые выбрались из воды сами, спасатели начали поиск детей. СК начал доследственную проверку.