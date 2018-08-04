В Сочи спасатели нашли тело одного из утонувших детей
В Сочи утром 4 августа в русле реки спасатели нашли тело погибшего подростка
Погибшего ребенка в районе водозабора обнаружили во время вертолетного облета. На месте работают следователи, поиски пропавшей девочки продолжаются, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС РФ.
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Как сообщали Юга.ру, днем 3 августа в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи двух взрослых и двух детей унесло течением реки Сочи. Попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники — мама и двое детей 4 и 16 лет. Взрослые выбрались из воды сами, спасатели начали поиск детей. СК начал доследственную проверку.
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