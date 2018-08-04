В Сочи спасатели нашли тело одного из утонувших детей

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи утром 4 августа в русле реки спасатели нашли тело погибшего подростка

Погибшего ребенка в районе водозабора обнаружили во время вертолетного облета. На месте работают следователи, поиски пропавшей девочки продолжаются, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС РФ.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, днем 3 августа в районе Ореховских водопадов в Хостинском районе Сочи двух взрослых и двух детей унесло течением реки Сочи. Попавшие в воду люди — местный житель и его иногородние родственники — мама и двое детей 4 и 16 лет. Взрослые выбрались из воды сами, спасатели начали поиск детей. СК начал доследственную проверку.

МЧС Розыск людей Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин подписал законопроект о повышении НДС до 20%
В Сочи спасатели нашли тело одного из утонувших детей
В Сочи потушили пожар на площади 200 кв. метров
В Красноярском крае потерпел крушение вертолет. Погибли 18 человек
Взрослые и дети, которых унесло течением реки в Сочи, переходили ее вброд недалеко от моста
В Сочи ищут двух детей, которых унесло течением реки

Лента новостей

Статьи

Сыр преткновения. Хроника борьбы за бренд «Адыгейский сыр»

Статьи

Трекинг к озерам, йога на берегу моря, прогулка по каньону

Чем заняться в выходные 4–5 августа

Статьи

«Напоролись на скрепы». На KUBANA-2013 Bloodhound Gang не пустили на сцену

С тех пор они не дают концертов уже пять лет, а фестиваля больше нет

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале