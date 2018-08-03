В Сочи ищут двух детей, которых унесло течением реки

Краснодарский край

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В селе Пластунка в Хостинском районе двоих детей унесло течением реки Сочи

Инцидент произошел 3 августа в районе Ореховских водопадов. Информация о происшествии поступила около 17 часов от очевидцев, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Со слов очевидцев, двое детей находились в районе русла реки, и их смыло течением. На данный момент поиски продолжаются», — отметили в ведомстве.

В СКР по Краснодарскому краю сообщили, что вместе с детьми в реку упали двое взрослых — мужчина и женщина, их удалось спасти. Ведомство проводит по факту исчезновения двух несовершеннолетних доследственную проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

В поисках детей 4 и 15 лет задействованы МЧС, полиция, Росгвардия и волонтеры. 

Напомним, до конца суток 3 августа и 4 августа в Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, град, шквалистый ветер до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровней воды. 

Дети Происшествия Сочи
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