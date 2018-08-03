В ночь на 5 августа в Краснодаре все же закроют Яблоновский мост
В Краснодаре ночью с 4 на 5 августа откроют для движения перекресток Северной и Тургенева и закроют на ремонт Яблоновский мост
Перекресток откроют ночью в субботу, его закончат ремонтировать и положат новый асфальт. Из-за работ на сутки перенесли закрытие Яблоновского моста.
«Мы понимаем, что из-за ремонта на Северной нагрузка на дорожно-транспортную сеть сильно увеличилась. Сейчас на перекрестке уложены и уплотнены инертные материалы. К ночи 4 августа специалисты заасфальтируют перекресток», — цитирует заместителя начальника управления по организации дорожного движения Краснодара Владимира Архипова пресс-служба городской администрации.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 20 июля для автомобилей закрыли перекресток улиц Тургенева и Северной. Глава города Евгений Первышов 1 августа поручил отложить закрытие Яблоновского моста до тех пор, пока не восстановят проезд на пересечении Тургенева и Северной. Это связано с тем, что по оценкам экспертов, после закрытия моста поток машин через Тургеневский мост увеличится не менее чем на 30%.
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