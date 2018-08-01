Пострадавшим от града жителям Кубани выплатили более 219 млн рублей

В Краснодарском крае из регионального бюджета продолжают выплачивать компенсации жителям, чье жилье пострадало во время града

Деньги уже получили 3 тыс. 579 человек. Власти Кубани сообщили, что большую часть выплат получил Тимашевский район. Всем собственникам жилья, подавшим заявки на материальную помощь, перечислили деньги в полном объеме. Жители, которые не имеют документов права собственности на дома и квартиры, получат субсидии сразу после оформления недвижимости.

Всего на аварийно-восстановительные работы из краевого бюджета выделяли 230 млн рублей. Пострадавшим уже выплатили более 219 млн рублей.

Сейчас в муниципалитетах практически завершили ремонт после града. Рабочие восстановили коммуникации. Социально значимые объекты уже работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.