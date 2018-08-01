Пострадавшим от града жителям Кубани выплатили более 219 млн рублей
В Краснодарском крае из регионального бюджета продолжают выплачивать компенсации жителям, чье жилье пострадало во время града
Деньги уже получили 3 тыс. 579 человек. Власти Кубани сообщили, что большую часть выплат получил Тимашевский район. Всем собственникам жилья, подавшим заявки на материальную помощь, перечислили деньги в полном объеме. Жители, которые не имеют документов права собственности на дома и квартиры, получат субсидии сразу после оформления недвижимости.
Всего на аварийно-восстановительные работы из краевого бюджета выделяли 230 млн рублей. Пострадавшим уже выплатили более 219 млн рублей.
Сейчас в муниципалитетах практически завершили ремонт после града. Рабочие восстановили коммуникации. Социально значимые объекты уже работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах 30 июня град повредил автомобили и крыши домов. Из краевого бюджета выделили деньги на компенсации пострадавшим в результате ЧС.
В Тимашевском районе жители станицы Новокорсунской, чьи дома пострадали от урагана, 3 июля перекрыли трассу. Они требовали выплаты компенсаций, выделенных краевой администрацией, потому что, по прогнозам, близки дожди, а нужно восстановить кровлю домов. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко в этот день встретились с жителями пострадавших домов.
Депутаты райсовета Тимашевского района установили размер единовременной материальной помощи местным жителям, чьи дома пострадали от непогоды. Гражданам должны были выплатить по 50 тыс. рублей. Кондратьев принял решение увеличить единовременную выплату до 120 тыс. рублей на дом.
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