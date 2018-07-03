На Кубани ущерб сельхозугодьям от града оценили в 1,5 млрд рублей

В результате шквалистого ветра и града 30 июня оказались повреждены сельскохозяйственные поля в четырех районах Краснодарского края

По данным краевой администрации, стихия повредила более 60 тыс. гектаров Тимашевского, Кореновского, Брюховецкого и Павловского районов. Значительнее всех пострадал Тимашевский район. По предварительным данным, ущерб составил 1,5 млрд рублей. Оценка продолжается.

При этом губернатор региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в целом на урожай Кубани это не повлияет.

Как сообщали Юга.ру, накануне Кондратьев поручил проработать меры поддержки сельхозпредприятиям, где потери составили более 50%.

На выплаты жителям, чье жилье и имущество пострадали от урагана и града, из регионального бюджета выделили около 150 млн рублей

В крае на сегодняшний день уже собрали около 5 млн тонн зерновых на площади свыше 850 тыс. га — это около 50% от всех посевов культур, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.