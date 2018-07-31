Приложения «Яндекса» начали показывать движение общественного транспорта Ростова в реальном времени

Ростовская область

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«Яндекс.Транспорт» и «Яндекс.Карты» начали показывать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток Ростова-на-Дону

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Как сообщает пресс-служба «Яндекса», в приложениях все автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки отмечены специальными значками. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас находится автобус и через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд.

С помощью приложений можно проложить маршрут до нужной точки. В «Яндекс.Транспорте» все новые функции работают по умолчанию, а в «Яндекс.Картах» нужно включить отображение общественного транспорта.

Как писали Юга.ру, ранее аналитики «Яндекс» представили перечень самых аварийных и опасных мест на дорогах Ростова-на-Дону. В прошлом году в «Яндекс.Навигаторе» в честь дня рождения Ростова появился голос Басты, а в этом году в Ростовской области запустили сервис для поиска попутчиков «Яндекс.Попутка».

Общественный транспорт Ростов-на-Дону Технологии Транспорт Яндекс
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