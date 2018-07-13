«Яндекс» получил разрешение на создание своего смартфона
Компания «Яндекс» получила разрешение на создание российского смартфона
Информация об этом опубликована в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих. В реестре находятся наименования устройств, которые можно ввезти на территорию стран — членов Евразийского экономического союза. По его данным, 12 июля зарегистрированная в Швейцарии компания Yandex Services AG получила разрешение на выпуск смартфона «Яндекс.Телефон» торговой марки «Яндекс», модель YNDX-000SB.
В «Яндексе» ситуацию комментировать отказались, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, первое устройство собственной разработки (умная колонка «Яндекс.Станция») компания презентовала в конце мая. Станция представляет собой мультимедиа-платформу с голосовым помощником Алисой, которая выполняет разные поручения.
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