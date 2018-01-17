В Ростовской области запустили сервис для поиска попутчиков «Яндекс.Попутка»

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Компания «Яндекс» объявила о запуске в экспериментальном режиме сервиса для поиска попутчиков в Ростовской области и Красноярском крае

«С помощью сервиса "Яндекс.Попутка" водитель сможет найти того, кого нужно подвезти, а пассажир — машину, которая едет в ту же сторону», — пояснили в пресс-службе компании.

17 января в «Яндекс.Навигаторе» открылась регистрация для водителей, которые хотят подвозить людей. Желающим нужно указать имя, телефон и загрузить фото водительского удостоверения. После построения маршрута сервис начнет подыскивать попутчика и советовать размер вознаграждения, позволяющего компенсировать расходы на совместную поездку, но не заработать. К примеру, за поездку из центра Ростова-на-Дону до Азова сервис предложит попросить 150 рублей, а до Батайска — 50. При этом эти суммы будут только рекомендацией, водитель и пассажир смогут договориться о компенсации сами.

Приложение для пассажиров появится позже. В «Яндексе» уточнили, что сервис будет искать попутчиков, которые готовы ехать прямо сейчас. Найти попутчика можно для поездки от 10 км.

Водителям «Яндекс.Попутка» доступна в «Яндекс.Навигаторе» для Android. Приложение для пассажиров будет работать на iOS и Android.

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