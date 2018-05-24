«Яндекс» откроет офис разработки в Сочи
Компания «Яндекс» этим летом откроет офис разработки в Сочи
Сотрудники офиса российской интернет-компании в городе-курорте будут заниматься инновационными проектами, среди которых, например, создание беспилотных автомобилей. Офис открывается в сотрудничестве с образовательным центром «Сириус» в соответствии с соглашением, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
«Помимо работы над продуктами "Яндекса" сотрудники будут несколько раз в месяц читать лекции для школьников и студентов, а осенью 2018 года проведут серию семинаров для учеников образовательного центра "Сириус". В Сочи переедут сотрудники "Яндекса" из других российских офисов компании, но будут открыты вакансии и для местных специалистов», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе компании.
«Начнем с регулярных занятий, а в перспективе, может быть, откроем в Сочи математическую школу, где будут преподавать учителя из сильных столичных школ. И мы надеемся, что кто-то из учеников захочет в будущем стать частью нашей команды», — рассказала генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.
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«Яндекс» и фонд «Талант и успех» договорились о создании дистанционной образовательной среды для одаренных школьников «СириусОнлайн» в июне 2017 года. Платформа заработала в феврале 2018 года, и на сегодняшний день курсы в «СириусОнлайн» прошли более 3 тыс. школьников.
Сочинский офис «Яндекса» будет занимать часть здания бывшей штаб-квартиры оргкомитета Олимпийских игр 2014 года, где сейчас располагается образовательный центр «Сириус». Это будет 19-й по счету офис компании и второй на юге России. В 2011 году был открыт коммерческий офис компании в Ростове-на-Дону: там занимаются продвижением рекламных продуктов и консультируют местных рекламодателей.
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