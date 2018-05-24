«Яндекс» откроет офис разработки в Сочи

Компания «Яндекс» этим летом откроет офис разработки в Сочи

Сотрудники офиса российской интернет-компании в городе-курорте будут заниматься инновационными проектами, среди которых, например, создание беспилотных автомобилей. Офис открывается в сотрудничестве с образовательным центром «Сириус» в соответствии с соглашением, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

«Помимо работы над продуктами "Яндекса" сотрудники будут несколько раз в месяц читать лекции для школьников и студентов, а осенью 2018 года проведут серию семинаров для учеников образовательного центра "Сириус". В Сочи переедут сотрудники "Яндекса" из других российских офисов компании, но будут открыты вакансии и для местных специалистов», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе компании.

«Начнем с регулярных занятий, а в перспективе, может быть, откроем в Сочи математическую школу, где будут преподавать учителя из сильных столичных школ. И мы надеемся, что кто-то из учеников захочет в будущем стать частью нашей команды», — рассказала генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.