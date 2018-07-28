В Майкопе около 200 человек пришли на митинг против пенсионной реформы

Адыгейский республиканский комитет партии КПРФ организовал в Майкопе митинг против повышения пенсионного возраста в рамках всероссийской акции протеста

На площади Солидарности собралось около 200 человек, в том числе представители общественных организаций и районных отделений КПРФ. Выступающие раскритиковали изменения в пенсионном законодательстве, говорили о последствиях повышения пенсионного возраста и заявили, что продолжат бороться за соблюдение прав россиян.

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Митингующие выразили основные требования в резолюции акции и лозунгах «Нет повышению пенсионного возраста», «КПРФ против пенсионной реформы», «Плати, работай, умирай. Мы против такой стабильности», «Подчиняемся МВФ с развала с СССР. Хватит или отдадим им пенсии?!». Митинг был согласован с администрацией города, он проходил в течение часа. Нарушений порядка проведения митинга или инцидентов с представителями органов власти не было, сообщили в МВД по Адыгее. 28 июля в 17:00 Адыгейский комитет КПРФ планирует провести подобную акцию протеста в станице Гиагинской.