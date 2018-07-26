РФС решил продлить контракт с Черчесовым

Российский футбольный союз (РФС) 26 июля согласовал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной России по футболу на новый срок

Об этом сообщил член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев в своем твиттере . Он добавил, что исполком признал успешным выступление сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Выступление сборной признано успешным, других слов быть не может. К сожалению, были в шаге от исторического достижения, но это спорт. Работа Черчесова и его штаба одобрена, сегодня по согласованию исполкома РФС мы подготовили предложение Черчесову на дальнейшее сотрудничество по схеме "2+2"», — цитирует «Чемпионат» Алаева.

Как сообщает RT со ссылкой на журналиста Нобеля Арустамяна, Черчесов будет получать 2,4 млн евро в год. Контракт будет учитывать бонусы за успешное выступление сборной в Лиге наций и квалификации чемпионата Европы 2020 года. Кроме того, на 20% вырастет зарплата тренерского штаба.

Как сообщали Юга.ру, Станислав Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством национальная команда не смогла выйти в плей-офф Кубка конфедераций 2017 года, завершив выступление на третьем месте в своей группе, а в 2018 году впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.