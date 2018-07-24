ФИФА номинировала Черчесова на звание лучшего тренера года

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в список претендентов на звание главного тренера года по версии ФИФА

Список основан на профессиональных достижениях тренеров, которых они добились с 3 июля 2017 года по 15 августа 2018 года включительно. Проголосовать за одного из номинированных тренеров может любой желающий на сайте Международной федерации футбола до 10 августа. Церемония награждения состоится 24 сентября в Лондоне.

Помимо Черчесова в списке претендентов значатся тренер сборной Хорватии Златко Далич и наставник команды Франции Дидье Дешам, которые встретились в финале чемпионата мира по футболу.

«Это большое поощрение для Черчесова. Наши ведущие клубы давно ничего не выигрывали, и у нас нет тренеров, которые могли бы котироваться на международной арене», — цитирует почетного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова RT.

Как сообщали Юга.ру, сборная России по футболу 7 июля проиграла сборной Хорватии и выбыла из чемпионата.