Новый гендиректор «Магнита» Ольга Наумова объяснила, почему компания уступила лидерство на рынке

Генеральный директор торговой сети «Магнит» Ольга Наумова объяснила, что компания в последние годы потеряла свое лидерство на рынке, так как не смогла понять требования покупателя

Она рассказала, что «Магнит» был слабее в работе с потребителем и маркетинге, чем сеть X5 Retail Group. У компании не было наработанного опыта ориентированности на покупателя. Но был большой акцент на базовую логистику и математику.

«У "Магнита" не было в ДНК понимания покупателя и ориентированности на него. Это минус. Второй минус — это система управления. Компания проходила определенные этапы, доросла до такого размера, когда должна была стать менеджерской по своей сути. В этом случае нужно было опираться на широкую сеть самостоятельных профессиональных людей, которым ты делегируешь полномочия. В какой-то момент это надо было сделать, но этого не произошло», — пояснила Наумова в интервью РБК.

Однако глава ретейлера отметила, что у «Магнита» есть сильный бренд, мультиформатность и мультикатегорийность бизнеса. По ее мнению, это хорошая основа для того, чтобы в дальнейшем проводить трансформацию. Также нужно ориентироваться на потребителя и понимать, что ему можно предложить.

«У миллениалов, например, свои особенности, восприятие, жажда общения. Для них важна социализация, которая живет в цифровом пространстве. С другой стороны, параллельно происходит старение населения, приходят новые пенсионеры со своим представлением о том, что такое хорошо, что такое плохо», — добавила гендиректор компании.

По словам Наумовой, торговая сеть должна стать интересной для всего населения России. Для этого нужно научиться общаться и работать с разными категориями населения. Это касается и ассортимента, и качества каналов продаж.