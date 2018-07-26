Мужчину оштрафовали за попытку попасть в Крым на плоту из бутылок

Российские пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть из Украины в Крым на самодельном плоту из досок и бутылок

Нарушителя обнаружили, когда он переплывал залив Сиваш со стороны украинского села Стрелкового. Он двигался по российской территории в направлении мыса Безымянного.

При себе у мужчины были банковские карты, паспорт, военный билет, рюкзак с вещами и продуктами, телефон, флеш-карты и видеокамера.

Задержанный сообщил, что ранее имел украинское гражданство. Однако недавно получил гражданство РФ в одном из городов Сибири. Мужчина пояснил, что пересекал границу в обход пункта пропуска в связи с прохождением туристического маршрута. Конечной точкой маршрута должна была стать вершина Эвереста.

Согласно законодательству, за нелегальное пересечение границы мужчину оштрафовали. Сумма штрафа не уточняется, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 пограничники задержали мужчину, который плыл в Крым на плоту из бутылок. В августе того же года российские пограничники выловили у берегов Крыма 18-летнего парня, который заснул на надувном батуте в Херсонской области и три дня дрейфовал. Молодой человек вернулся на Украину, где его судили за нарушение государственной границы.

Также известен случай, когда крымские художники соорудили плот из собственных работ и поплыли в Венецию. Однако плот утонул.

В Новороссийске в марте пограничники вместе с полицейскими задержали двух нарушителей, которые дрейфовали на плоту в Цемесской бухте.