В Краснодаре рассмотрели еще 13 кварталов центра, чтобы включить их в предмет охраны исторического поселения
Мэр Краснодара Евгений Первышов вместе с экспертной группой обсудил еще 13 кварталов центра, которые планируют включить в предмет охраны исторического поселения
Читайте также:
Специалисты рассмотрели градостроительную ценность каждого здания, которое расположено в границах этих кварталов. Строения находятся в границах улиц Кирова, Орджоникидзе, Октябрьской, Красной, Рашпилевской, Красноармейской, Мира, Комсомольской, Советской, Коммунаров, Седина, Суворова, переулка Подгорного. Участники совещания обсудили все здания, которые были построены с конца XIX века до конца 70-х годов XX века.
«По каждому объекту собрали колоссальный материал. Сейчас в этом процессе участвуют лучшие умы города, собрана отличная команда. Итогом должен стать не шаблонный, как было вначале, а работоспособный документ. В нем учтут ценность расположенных в историческом центре зданий», — сказал глава города.
Читайте также:
В мэрии детально изучили, насколько может быть ценным каждое конкретное строение. Это необходимо для того, чтобы на каждой из улиц сохранить объекты, формирующие облик квартала. Уточняется, что современная застройка должна будет сориентирована на историческую.
Член Союза архитекторов России Виталий Бондарь заявил, что нужно сохранить подлинную историческую застройку, ценные и градоформирующие здания. Однако архитектор Юрий Щербинин отметил, что сохранение исторического облика не должно препятствовать развитию центра города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в границы исторического центра Краснодара предложили включить 94 квартала. В июле рассмотрели девять кварталов центра, чтобы включить их в предмет охраны исторического поселения.
Ранее в администрации Краснодара обсудили целесообразность сохранения исторического центра.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.