В Краснодаре рассмотрели еще 13 кварталов центра, чтобы включить их в предмет охраны исторического поселения

Мэр Краснодара Евгений Первышов вместе с экспертной группой обсудил еще 13 кварталов центра, которые планируют включить в предмет охраны исторического поселения

Специалисты рассмотрели градостроительную ценность каждого здания, которое расположено в границах этих кварталов. Строения находятся в границах улиц Кирова, Орджоникидзе, Октябрьской, Красной, Рашпилевской, Красноармейской, Мира, Комсомольской, Советской, Коммунаров, Седина, Суворова, переулка Подгорного. Участники совещания обсудили все здания, которые были построены с конца XIX века до конца 70-х годов XX века.

«По каждому объекту собрали колоссальный материал. Сейчас в этом процессе участвуют лучшие умы города, собрана отличная команда. Итогом должен стать не шаблонный, как было вначале, а работоспособный документ. В нем учтут ценность расположенных в историческом центре зданий», — сказал глава города.