В Краснодаре рассмотрели девять кварталов центра, чтобы включить их в предмет охраны исторического поселения

В мэрии Краснодара рассмотрели застройку девяти кварталов в историческом центре города и определили здания, которые представляют историческую ценность

«Помимо строений, которые уже признали памятниками архитектуры и объектами культурного наследия, во время работы по разработке предмета охраны исторического поселения определят здания, у которых сейчас нет никакого статуса, но при этом они имеют историческое значение», — сказал на заседании Евгений Первышов.

Участники совещания рассмотрели девять кварталов исторического центра города. Они ограничены улицами Красной, Ленина, Орджоникидзе, Рашпилевской, Октябрьской, Фрунзе, Кирова, Гимназической, Седина, Коммунаров, Гудимы.

В департаменте архитектуры и градостроительства пояснили, что в кварталах есть 24 объекта культурного наследия. Также в результате анализа в этих кварталах определили еще 42 здания, которые могут представлять ценность. Всего в историческом центре их выявили около 400. Это здания, на фасадах которых сохранились декор, лепнина, ковань.

Отмечается, что при включении 42 зданий в предмет охраны исторического поселения в их отношении введут особый режим использования. Это необходимо для сохранения их фасадов, формирующих архитектурный облик улиц.