В Краснодаре рассмотрели девять кварталов центра, чтобы включить их в предмет охраны исторического поселения
В мэрии Краснодара рассмотрели застройку девяти кварталов в историческом центре города и определили здания, которые представляют историческую ценность
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«Помимо строений, которые уже признали памятниками архитектуры и объектами культурного наследия, во время работы по разработке предмета охраны исторического поселения определят здания, у которых сейчас нет никакого статуса, но при этом они имеют историческое значение», — сказал на заседании Евгений Первышов.
Участники совещания рассмотрели девять кварталов исторического центра города. Они ограничены улицами Красной, Ленина, Орджоникидзе, Рашпилевской, Октябрьской, Фрунзе, Кирова, Гимназической, Седина, Коммунаров, Гудимы.
В департаменте архитектуры и градостроительства пояснили, что в кварталах есть 24 объекта культурного наследия. Также в результате анализа в этих кварталах определили еще 42 здания, которые могут представлять ценность. Всего в историческом центре их выявили около 400. Это здания, на фасадах которых сохранились декор, лепнина, ковань.
Отмечается, что при включении 42 зданий в предмет охраны исторического поселения в их отношении введут особый режим использования. Это необходимо для сохранения их фасадов, формирующих архитектурный облик улиц.
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По многим зданиям предложения согласовали, в том числе, по кварталам, границы которых проходят по улицам Красной, Ленина, Красноармейской, Орджоникидзе и Красной, Ленина, Рашпилевская, Орджоникидзе. Специалисты оставили под вопросом современные строения, находящиеся в этих кварталах.
На заседании рассмотрели предложения проектировщиков по допустимой этажности зданий по периметру и внутри каждого квартала. Эксперт государственной историко-культурной экспертизы Виталий Бондарь пояснил, что характерная черта исторического центра Краснодара — это понижение этажности застройки от улицы Красной. Архитектор Юрий Щербинин отметил, что под углом зрения пешеходы на краснодарских улицах воспринимают не более двух-трех этажей. По его мнению, нужно сохранять и формировать фасады по периметру кварталов центральной части Краснодара на этом уровне.
Отдельно обсудили ситуацию с кварталом в границах улиц Седина, Ленина, Коммунаров, Орджоникидзе. Там находится многоэтажный дом, который создает контраст с остальной малоэтажной застройкой. Эксперты отметили, что периметры улиц в историческом центре Краснодара застраивали преимущественно одно- и двухэтажными зданиями. Это ценные объекты, которые нужно максимально сохранять.
Планируется, что все замечания направят для дальнейшего рассмотрения в управление государственной охраны объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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