В администрации Краснодара обсудили целесообразность сохранения исторического центра

В городской администрации чиновники, архитекторы и историки обсудили, как развивать 11 кварталов исторического центра Краснодара

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, эксперты обсудили исторически ценные здания, построенные в городе с конца ХIХ века до 1970-х годов в границах ул. Мира, им. Суворова, Товарной, им. Орджоникидзе, Коммунаров, им. Седина, пер. Насыпного, Глиняного, Красноармейской, Красной, а также Привокзальной площади.

По мнению специалистов, вызывает вопросы целесообразность сохранения ряда старых зданий, уже измененных до неузнаваемости.