В администрации Краснодара обсудили целесообразность сохранения исторического центра
В городской администрации чиновники, архитекторы и историки обсудили, как развивать 11 кварталов исторического центра Краснодара
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодара, эксперты обсудили исторически ценные здания, построенные в городе с конца ХIХ века до 1970-х годов в границах ул. Мира, им. Суворова, Товарной, им. Орджоникидзе, Коммунаров, им. Седина, пер. Насыпного, Глиняного, Красноармейской, Красной, а также Привокзальной площади.
По мнению специалистов, вызывает вопросы целесообразность сохранения ряда старых зданий, уже измененных до неузнаваемости.
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Одним из удачных примеров сохранившейся исторической застройки специалисты назвали архитектурный ансамбль на Привокзальной площади. Здесь расположены здания общественного назначения, построенные в конце ХIХ — начале ХХ века. По мнению историков, ценность представляют объемно-пространственные решения зданий в первоначальных пропорциях, материалы, композиция, декоративное убранство фасадов.
Подробности о том, как 20 июня в мэрии Краснодара прошло совещание, посвященное судьбе исторического центра, читайте в статье «"Сохранять его — это преступление. Только реконструкция". В мэрии обсудили будущее Краснодара».
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Также Юга.ру сообщали, что в Краснодаре рабочая группа изучит состояние объектов культурного наследия. В состав рабочей группы вошли эксперты в области архитектуры, градостроительства, истории и краеведения, специалисты Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края и представители правоохранительных органов. На первом заседании члены группы обсудили 26 проблемных зданий, которые попали в «красную зону» по итогам мониторинга ОНФ.
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