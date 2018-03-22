В Правительстве РФ предложили повысить подоходный налог до 15%

В кабмине РФ на одном из совещаний обсудили изменение системы налогов

Заседание по экономическим вопросам провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, налоговая система нуждается в настройке, поскольку предстоит решать большие задачи, в том числе поставленные перед правительством в послании президента Федеральному Собранию, сообщает ТАСС.

По данным издания «Ведомости», участники совещания обсудили повышение ставки НДФЛ до 15% с введением необлагаемого минимума. Ранее в правительстве уже анализировали последствия повышения подоходного налога до 15-16%. Отмечается, что решение окончательно не принято. Издание со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Наталью Тимакову сообщает, что в кабмине обсуждают разные меры, но это пока только предложения.

В правительстве рассматривают и введение торгового сбора с оборота и отмену льготной ставки НДС в 10%. Торговый сбор с оборота может быть введен как часть налогового маневра — вместо повышения НДС при снижении страховых взносов. Однако решений по этому вопросу не были приняты.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов. Его исчисляют в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтвержденных расходов. Сейчас ставка НДФЛ в России составляет 13%.