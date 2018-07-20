Верховный суд отменил наказание за неповиновение полиции на митинге. Что это значит?

Верховный суд РФ освободил от ответственности за неповиновение сотруднику полиции участницу митинга в Санкт-Петербурге, который прошел летом 2017 года

12 июня 2017 года на Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошла несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. На ней задержали пенсионерку Ирину Юргилевич. За нарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга) Фрунзенский районный суд назначил ей штраф в 10 тыс. рублей, а за нарушение по ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) женщина получила еще 500 рублей штрафа . Юргилевич подала жалобу в Верховный суд. В июне 2018 года Верховный суд как вышестоящая инстанция отменил постановление о штрафе за неповиновение полицейскому, сообщает «Интерфакс».

Юрист международной правозащитной группы «Агора» Алексей Глухов пояснил Юга.ру, почему решение Верховного суда важно. «За неповиновение полицейскому возможен не только штраф, но и административный арест. Это решение достаточно хорошее, потому что ЕСПЧ, исходя из крупных акций, как 26 марта, по некоторым коммуницированным делам задал Российской Федерации вопросы, не является ли двойным наказанием за одно и то же действие сочетание ст. 20.2 и 19.3 КоАП РФ. Как правило, во многих регионах России полиция привыкла составлять сразу два материала, чтобы обосновывать задержание более чем на три часа после акции. Нынешнее решение Верховного суда в целом подтверждает выводы из июньского пленума ВС о рассмотрении дел, связанных с публичными мероприятиями. Там указано, что неисполнение требования сотрудника полиции прекратить те или иные действия является специальной нормой по отношению к ст. 19.3. Поэтому по 19.3 это повторное привлечение, квалифицироваться отдельно оно не должно», — сказал адвокат. Он добавил, что по итогам акции протеста 5 мая те дела, что не вступили в силу по ст. 19.3, прекращаются — такие случаи есть в Краснодаре, Чувашии, в Санкт-Петербурге. Он полагает, что дела будут прекращаться и в Москве, но там пока идет рассмотрение в первой инстанции. В регионах позицию ВС услышали. «О тех, что уже вступили в законную силу. Тут интересный момент — после вступления в силу КоАП рассмотрение возможно в двух инстанциях: председатель суда субъекта и выше него председатель ВС РФ. Эти дела рассматриваются по документам без вызова. Жалоба отправляется, и через месяц-два приходит ответ. Люди, которых привлекли по ст. 19.3, конечно, могут обратиться с такой надзорной жалобой. И скорее всего, суды будут их прекращать. Если был арест, прекращение дела будет означать возможность для привлеченного обращаться с иском к казне РФ о возмещении морального вреда. У подобных исков были удачные исходы », — сказал Глухов. Он отметил, что если дело касается штрафа, компенсации довольно низкие. В случае ареста выплаты обычно больше, но вряд ли превышают 20 тыс. рублей. «Российские суды пока не научились оценивать нравственные страдания, связанные с ограничением свободы человека», — заключил адвокат.

Адвокат Михаил Беньяш рассказал Юга.ру, что после акции 5 мая среди его клиентов есть те, которых судят по похожим обстоятельствам. «Я уже занимаюсь такими делами. По итогам 5 мая у нас семь человек. У многих такая же ситуация, когда ч. 5 ст. 20.2, чтобы оштрафовать, и ст. 19.3 — за те же самые действия, за те же самые события [что и в Санкт-Петербурге], только для того, чтобы можно было задержать. Если санкция не предусматривает арест — а ч. 5 ст. 20.2 КоАП арест не предусматривает, — то человека и задержать нельзя. На месте составляют протокол. А у нас много людей находились в камере для административных задержанных. Мы попробуем применить это разъяснение и посмотреть, как на него отреагирует Краснодарский краевой суд. У нас просто нарушений глобальных и без этого много. В Краснодарском крае это обычное нарушение. Хорошо, что Верховный суд так пошел навстречу, удивительно даже. Если отменят, мы, конечно, будем взыскивать реабилитацию, обязательно. Компенсации могут быть не супербольшие, 3-5 тыс. рублей за сутки», — сказал он.