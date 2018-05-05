В Краснодаре на несанкционированном митинге против Путина задержали 48 человек

В центре Краснодара днем 5 мая состоялась несанкционированная акция протеста «Он нам не царь», приуроченная к очередной инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая

В 14:00 активисты, среди которых были люди в казачьей форме, собрались на углу улиц Красной и Северной. Оттуда они шествием отправились к зданию краевой администрации, выкрикивая лозунги «Он нам не царь!», «Россия без Путина», «Путин, уходи!», «Путин — вор!», «Мы здесь власть».

Организаторами акции в краевом центре, как и в многих других городах России, выступил местный штаб Алексея Навального. Краснодарские активисты отказались проводить мероприятие на альтернативной площадке, предложенной мэрией, — около «Баскет-Холла», который находится на окраине города.

Издания «Федерал-пресс» и «РБК-Юг» со ссылкой на данные от правоохранительных органов говорят, что в акции приняли участие 150 человек, а очевидцы оценивают численность на порядок выше. «Федерал-пресс» отмечает, что к зданию краевой администрации пришло уже около 400 человек.

Полиция призывала участников несанкционированного митинга разойтись, однако люди не сделали этого, после чего митингующих начали задерживать. В видеотрансляции мероприятия было видно, что активистов задерживали полицейские, бойцы ОМОНа и люди в штатской одежде без опознавательных знаков.

При этом на территории напротив здания администрации проходили спортивные праздничные мероприятия: молодежь играла в волейбол, шашки, пинг-понг, участвовала в других развлекательных мероприятиях. Кроме того, по улице ездили поливочно-моечные машины.

По данным независимого правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо», который с помощью горячей линии собирает информацию о задержаниях на публичных акциях, в Краснодаре задержали 48 человек, а всего по стране — более 1 тыс. граждан. В пресс-службе краевого УМВД порталу Юга.ру отказались комментировать ситуацию — называть число участников несанкционированной акции, количество задержанных и причины, по которым их задержали.

В канале «Протестный Краснодар» в Telegram сообщается, что задержанных увезли в отделения полиции на Октябрьской и Воровского. Адвокат Михаил Беньяш рассказал порталу Юга.ру, что в Ленинском районном суде к задержанным, над которыми начался процесс, не пускали защиту, а в Октябрьском суде у задержанного насильно взяли отпечатки пальцев. По оценке адвоката, в шествии участвовало больше тысячи человек.

В Краснодаре накануне акции «Он вам не царь» задержали и арестовали на десять суток координатора штаба Алексея Навального Размика Симоняна.