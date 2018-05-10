В России предложили ввести штраф за вовлечение детей в незаконные митинги

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции

Согласно проекту, если организатором такой акции выступит юридическое лицо, то штраф составит 500 тыс. рублей. Для граждан штраф будет от 30 до 50 тыс. рублей. Также наказание может быть в виде обязательных работ на срок до 100 часов или ареста до 15 суток. Размер штрафа для должностных лиц составит от 50 до 100 тыс. рублей.

В документе указано, что рассмотрение дел о таких правонарушениях станет компетенцией судей. Протоколы будут составлять сотрудники полиции.

Ожидается, что такие меры позволят предостеречь несовершеннолетних от участия в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также не допустить причинения вреда их жизни, здоровью и развитию, сообщает РИА «Новости».