В Ростове после митинга против Путина задержали координатора штаба Навального

Ростов-на-Дону 5 мая присоединился к всероссийской акции протеста «Он нам не царь», приуроченной к очередной инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая

Активиста вместе с одним из сторонников, который пытался отбить Гривко у полицейских, доставили в полицию для выяснения личности и проведения некой проверки, говорится в группе штаба «ВКонтакте» .

После митинга участники решили прогуляться по центральной улице. На пересечении Пушкинской и Чехова полицейские задержали координатора ростовского штаба Навального Сергея Гривко за то, что он якобы выкрикивал лозунг «Россия без Путина!».

Организатором мероприятия выступил местный штаб Алексея Навального, активисты которого согласились провести санкционированную акцию протеста на площадке, которую предложили местные власти, — на окраине города.

В полиции руководителю штаба стало плохо и ему вызвали скорую. К зданию приехали три машины с сотрудниками Росгвардии. Спустя час в отдел полиции пустили адвоката, но ему не дали поговорить с подзащитным.

Позже несколько человек написали в полицию заявления о том, что сторонника Гривко, которого задержали вместе с ним, избили. Заявители сообщили, что слышали крики.

В итоге Сергею Гривко вменили ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования), его сторонника оформили по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение распоряжению сотрудника полиции). Обоих задержанных собираются оставить в полиции на ночь.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре днем 5 мая состоялась несанкционированная акция протеста «Он нам не царь», во время которой полиция задержала 48 человек, а всего по стране — более 1,6 тыс. граждан.