В Ростове после митинга против Путина задержали координатора штаба Навального
Ростов-на-Дону 5 мая присоединился к всероссийской акции протеста «Он нам не царь», приуроченной к очередной инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая
Организатором мероприятия выступил местный штаб Алексея Навального, активисты которого согласилисьпровести санкционированную акцию протеста на площадке, которую предложили местные власти, — на окраине города.
После митинга участники решили прогуляться по центральной улице. На пересечении Пушкинской и Чехова полицейские задержали координатора ростовского штаба Навального Сергея Гривко за то, что он якобы выкрикивал лозунг «Россия без Путина!».
Активиста вместе с одним из сторонников, который пытался отбить Гривко у полицейских, доставили в полицию для выяснения личности и проведения некой проверки, говорится в группе штаба «ВКонтакте».
В полиции руководителю штаба стало плохо и ему вызвали скорую. К зданию приехали три машины с сотрудниками Росгвардии. Спустя час в отдел полиции пустили адвоката, но ему не дали поговорить с подзащитным.
Позже несколько человек написали в полицию заявления о том, что сторонника Гривко, которого задержали вместе с ним, избили. Заявители сообщили, что слышали крики.
В итоге Сергею Гривко вменили ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования), его сторонника оформили по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение распоряжению сотрудника полиции). Обоих задержанных собираются оставить в полиции на ночь.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре днем 5 мая состоялась несанкционированная акция протеста «Он нам не царь», во время которой полиция задержала 48 человек, а всего по стране — более 1,6 тыс. граждан.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.