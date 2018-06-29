На Дону активистки вышли на пикет без одежды

Представительницы Демократической коалиции Ростовской области вышли без одежды на одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста с плакатом «Обобрали до трусов»

Как сообщила на своей странице в Facebook одна из представительниц коалиции и бывшая глава ростовского штаба Ксении Собчак Анастасия Шевченко, ростовские власти отказали активистам в проведении митинга, поэтому они вышли на одиночные пикеты.



«Нас обворовывают. Поэтому мы провели одиночные пикеты отчаяния и безысходности. Правительство повышает пенсионный возраст и НДС. Растут цены на бензин, повышаются госпошлины, вверх с 1 июля идут цены на коммуналку. Друзья, нас обобрали до трусов», — написала Шевченко.



Активистки предложили ростовчанам присоединиться к флешмобу и выкладывать в социальные сети фото с похожими плакатами.

Как сообщали Юга.ру, в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста, предлагающий поэтапно повысить возраст выхода на пенсию и установить его на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период в законопроекте предусмотрен с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением на один год.

Согласно опросу, 92% россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста.