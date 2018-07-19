Краснодар вошел в десятку самых креативных городов России

Согласно исследованию фонда Calvert 22, Краснодар находится на седьмом месте среди креативных городов России

«Краснодар — неофициальная южная столица России, экономический и культурный центр Южного федерального округа. Удачное географическое местоположение, уникальный для России климат (средняя годовая температура +12 °С) и актуальные во времена импортозамещения и гастрономического бума фермерские традиции делают Краснодар притягательным центром одного из самых перспективных и динамично развивающихся регионов России», — отмечается в аннотации к рейтингу.

Наибольший вклад в креативный капитал внесла креативность краснодарцев, социокультурная активность, здравоохранение и социальная поддержка. Наименьший — культурная жизнь, масштаб креативной экономики и открытость власти. Согласно исследованию, в Краснодаре самое большое количество ночных заведений. На 100 тыс. человек приходится порядка девяти клубов. Краснодар лидирует по количеству гастрономических заведений с рейтингом более 8 баллов. В городе самая высокая доля жителей младше 35 лет. Краснодар считается привлекательными для молодых людей: в город стремятся абитуриенты для получения образования. Краснодар лидирует по доле проживающих в городе не с рождения.

В Краснодаре проживает большая доля населения, имеющего высшее образование. При этом Краснодар, наряду с Тюменью, является единственным из всех городов рейтинга, ни один из университетов которого не входит в мировой рейтинг топ-500 лучших вузов. Краснодар занимает лидирующие позиции по количеству вузов, специализирующихся на искусстве и культуре. Краснодар лидирует по количеству предпринимателей-фрилансеров, немного опережая обе столицы. Город обладает благоприятными для среднего россиянина погодными условиями, и умеренными ценами на товары и услуги. За последние несколько лет кубанские работодатели резко увеличили предложение удаленных вакансий. В 2014 году темп роста таких вакансий в Краснодаре составил порядка 90%, что можно рассматривать в качестве предпосылки формирования сообщества фрилансеров в регионе.

Фонд Calvert 22 — британская благотворительная организация, основанная экономистом Нонной Матерковой в 2009 году. Миссия фонда Calvet 22 заключается в продвижении современного искусства и культуры России и Восточной Европы за рубежом. Цель фонда — переосмыслить представление о регионе и его творческом потенциале, представив культуру как основу для развития международного диалога.