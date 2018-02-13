Крым и Кубань попали в топ-5 счастливых регионов России

Дагестан, Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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Компания «Медиалогия» представила рейтинг 25 счастливых регионов России за январь по упоминаемости в социальных медиа

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При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний региона в контексте синонимического окружения «счастье» от общего количества упоминаний в Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, LiveJournal, а также на форумах и в блогах. Аналитики проанализировали более 2 млн сообщений, рассказали в пресс-службе «Медиалогии».

Так, первое место в рейтинге заняла Москва, следом идет Санкт-Петербург, тройку замыкает Крым. На четвертом месте Краснодарский край, следом идет Московская область. В топ-25 вошли Дагестан, Ростовская область и Севастополь.

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Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса, показавшего, что летом 84% россиян ощущали себя счастливыми.

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