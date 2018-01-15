Грозный и Краснодар вошли в топ-5 рейтинга российских городов по качеству жизни

Финансовый университет при Правительстве России провел исследование и выяснил, в каких городах живется лучше всего

Специалисты проанализировали качество медобслуживания, состояние жилищного фонда, дорожное хозяйство и отношение к мигрантам. Самую высокую оценку работе городских властей дали жители Грозного, Тюмени, Севастополя, Хабаровска и Новосибирска. В список городов с высоким качеством работы городских властей попали Пенза, Кемерово, Томск, Казань, Москва, Нижний Новгород, Барнаул, Ярославль, Уфа и Набережные Челны. В прошлом году 95% жителей Грозного сказали, что власти много делают для благополучия горожан. В Тюмени таких было 82%, в Москве — 64%, передает «Газета.ru». По данным исследования Финансового университета, которое было проведено ранее, лидерами рейтинга городов, где живется лучше всего, стали Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Москва, Красноярск и Кемерово.