Краснодар вошел в число самых богатых и самостоятельных региональных столиц

Центр городской экономики КБ «Стрелка» проанализировал годовые бюджеты муниципалитетов

По оценке экспертов, которая основана на изучении структуры, динамики, источников и направлений финансовых потоков в городе, Краснодар вошел в группу самых богатых и самостоятельных региональных столиц.

По объему расходов бюджета на душу населения столица Кубани входит в первую десятку муниципалитетов с показателем 27,3 тыс. рублей. Также Краснодар в топ-10 по уровню налоговых и неналоговых доходов на человека — 11,7 тыс. рублей.

Расходы на общегосударственные вопросы в расчете на душу населения в Краснодаре составляют 2,35 тыс. рублей, это шестой показатель по стране.

По доходам на душу населения Краснодар на пятом месте — 25,6 тыс. рублей. По расходам на душу населения столица края занимает четвертую строчку рейтинга — 27,3 тыс. рублей. Четвертое место у Краснодара и по доходам НДФЛ на каждого жителя — 6,5 тыс. рублей.