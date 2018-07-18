В Туапсинском районе во время подтопления оказался поврежден мост между хутором и трассой
На хуторе Полковничьем Туапсинского района 18 июля из-за подтопления оказался поврежден мост через реку
В результате подъема уровня воды оказалась повреждена одна опора моста. Сейчас туда направлены силы и средства для ликвидации последствий подтопления. Мост соединяет хутор и федеральную трассу, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 17 и 18 июля действует штормовое предупреждение в связи с возможными ливнями с грозой. В Черном море высока вероятность возникновения смерчей.
Накануне в Краснодаре прошел ливень, после которого оказались затопленными некоторые улицы. Спецслужбы занимались ликвидацией последствий стихии всю ночь. Утром продолжалась откачка воды в районе улицы Московской, где накануне пассажиров маршруток эвакуировали на лодке.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.