Пенсия в один клик. Как управлять пенсионными накоплениями онлайн

Осенью 2017 года на портале Юга.ру вышло интервью с генеральным директором негосударственного пенсионного фонда «Сафмар» (входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева), который ответил на самые распространенные вопросы о том, как работает пенсионная система в России.

Получилось подробное руководство, как самому управлять пенсионными накоплениями и как без потерь перевести свои деньги из одного пенсионного фонда в другой. На этот раз наш совместный материал посвящен тому, как спланировать и накопить личную пенсию.

Зачем это делать? 13 200 рублей — столько, по данным Пенсионного фонда России, составляет средняя пенсия в Краснодарском крае в 2018 году. Увеличить доход в старости можно, если вовремя начать копить себе личную пенсию.

Онлайн-сервис «Пенсия в один клик» позволяет дистанционно и всего за несколько минут открыть индивидуальный пенсионный счет в НПФ «Сафмар» и управлять своей будущей пенсией с помощью любого устройства с выходом в интернет. Важно: сервис индивидуальных сбережений «Пенсия в один клик» не имеет отношения к пенсионным накопительным взносам, которые работодатели в 2002–2013 годах отчисляли за своих работников в Пенсионный фонд РФ. Личную пенсию вы можете откладывать по собственному желанию из своих доходов.

Для открытия индивидуального пенсионного счета в НПФ «Сафмар» достаточно 2 тыс. рублей,

минимальная сумма пополнения — 1 тыс. рублей

Для сравнения: 1 минимальный взнос в месяц = 4,5 стакана кофе в «Старбаксе» А вот что конкретно может сделать пользователь через онлайн-сервис фонда «Сафмар»:

Рассчитать размер личной пенсии

Это можно сделать, даже не регистрируясь. Простой онлайн-калькулятор быстро посчитает, сколько вы сможете накопить, начав сейчас, и каким может быть предполагаемый размер ежемесячных выплат. Открыть личный пенсионный счет

Для этого даже не нужно выходить из дома, разве что встать с дивана и достать документы, если вы не помните паспортные данные и номер СНИЛС (страхового пенсионного свидетельства) наизусть. Это все, что требуется для оформления договора.

НПФ «Сафмар» подключен к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это система обмена информацией между органами власти всех уровней, банками и пенсионными фондами. А значит, фонд может провести идентификацию клиента дистанционно, и человеку не придется никуда идти для оформления договора и управления своим пенсионным счетом.

Настроить автоплатеж

Если это работает с оплатой коммунальных платежей, почему это не может работать с пенсией? Подключите опцию «автоплатеж» в личном кабинете, и ежемесячно с вашей банковской карты на индивидуальный пенсионный счет будет списываться указанная вами сумма.

Это снимает необходимость каждый месяц снова принимать решение о том, сколько нужно отложить (регулярно размышлять, сколько «вынуть» из зарплаты, для большинства психологически сложно). Получить еще немного денег от государства

Государство тоже заинтересовано в том, чтобы россияне откладывали себе на пенсию сами, поэтому для тех, кто копит личную пенсию, действуют налоговые льготы.

Каждый из нас платит подоходный налог — 13% от зарплаты, за работающих по найму это автоматически делает работодатель. Но если человек делает личные взносы на будущую пенсию, он имеет право вернуть обратно часть уплаченного в госбюджет подоходного налога. Это называется социальный налоговый вычет. Максимальный размер подоходного налога, с которого предоставляется вычет, — 120 тыс. рублей в год, а сам вычет, соответственно, — 15 600 рублей. Это деньги, которые вы можете вернуть с уплаченного налога.

Во-вторых, доход от инвестирования взносов тоже освобожден от уплаты подоходного налога.

Инвестировать

Откладывать пару тысяч рублей на будущее — уже хорошо. Но еще лучше прирастить эти сбережения за счет инвестирования — то есть вложить деньги в ценные бумаги, которые приносят доход. Именно этим и занимается пенсионный фонд — вкладывает будущие пенсии своих клиентов в акции и облигации крупнейших российских компаний, в валютные инструменты, депозиты, ипотечные облигации.

В среднем доход, который крупные негосударственные пенсионные фонды зарабатывали своим клиентам в последние три года, составлял 8–10% ежегодно. И даже если ситуация на рынке ценных бумаг негативная (ведь стоимость ценных бумаг не только растет, но может и снижаться во время кризисов), НПФ в любом случае обязаны вернуть 100% вложенных клиентом денег. Для этого фонды формируют специальные страховые резервы, и если к моменту, когда клиент выходит на пенсию, у фонда недостаточно денег, он должен компенсировать разницу из собственных средств. А вот гарантировать доходность фонды не обязаны. Получить всю накопленную сумму сразу

Если у вас возникнет необходимость — например, при переезде в другую страну — снять средства со своего пенсионного счета, это можно будет сделать. Правда, при досрочном снятии фонды применяют штрафные санкции — вам вернут 70–95% накопленной суммы в зависимости от периода, прошедшего с момента открытия счета.

Получать пенсию на карту

При выходе на пенсию фонд назначит вам пенсионные выплаты, при этом способ получения денег вы можете выбрать сами — на карту или счет по указанным реквизитам. Также вы сами указываете, как часто и какую сумму хотите получать. Передать накопленные средства по наследству

В случае смерти клиента фонд обязан вернуть наследникам либо все накопленные средства плюс инвестиционный доход, либо бОльшую часть средств. Это зависит от условий, прописанных в пенсионных правилах фонда. Перед заключением договора стоит прочитать их очень внимательно. Сохранить деньги при разводе

При разводе деньги на пенсионных счетах не придется делить с бывшим супругом/супругой. По закону суммы, накопленные на личных пенсионных счетах, не входят в состав совместно нажитого имущества, а значит, бывший супруг не сможет потребовать их разделить при разводе в отличие от банковских вкладов.