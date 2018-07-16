Депутаты Адыгеи поддержали законопроект о пенсионной реформе
Депутаты республиканского парламента Адыгеи дали положительный отзыв на проект федерального законодательства о пенсионной реформе
Соответствующее постановление было принято 16 июля на заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи.
«Он очень своевременный, экономически обоснованный»:
За одобрение пенсионной реформы проголосовали 36 депутатов, против высказались 8 человек, воздержались 3 члена республиканского парламента. В ходе обсуждения пенсионной реформы фракции КПРФ и «Справедливая Россия» заявили о несогласии принятия законопроекта.
Руководитель КПРФ Евгений Салов сообщил, что сегодняшняя ситуация не позволяет изменять пенсионный возраст. Депутат рекомендовал обратить внимание на легализацию теневой экономики, демографическую ситуацию, уровень зарплат и пенсий.
«Переход к роботизации может привести к повышению уровня безработицы», — сказал Евгений Салов, обратив внимание на то, что КПРФ учитывает также позицию независимых профсоюзов и движения «Рабочая инициатива».
Читайте также:
Лидер «Справедливой России» в Адыгее Александр Лобода обратил внимание на предлагаемый партией законопроект, который касается страховой пенсионной системы, внесения изменений в Налоговый кодекс и рекомендовал поддержать инициативы их партии.
Представители «Единой России» указали на необходимость изменения пенсионного возраста и отметили ряд слагаемых в пользу реформы.
«Этот закон нужно было принимать еще вчера. С позиции врача могу сказать, что пенсионная реформа — это хороший мотиватор, чтобы следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию», — отметила Елена Любченко.
Главный тренер сборной Адыгеи по боксу, депутат от «Единой России» Владимир Овчинников отметил, что в свои 67 лет он 30 раз подтягивается и быстро бегает.
«Сегодня много работоспособных людей выходит на пенсию. То есть мы искусственно создаем ограничения для тех, кто может и хочет работать. Вопрос серьезный. Но в целом он касается здоровья нации. Нужно вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой. У нас на предприятии даже нет мест для курения», — сказал депутат, руководитель предприятия «Картонтара» Сергей Погодин.
После обсуждения члены Госсовета-Хасэ республики большинством голосов одобрили инициативу Правительства РФ и дали положительный отзыв на проект федерального законодательства о пенсионной реформе. При этом чиновники предложили внести корректировки, касающиеся трудоустройства, создания рабочих мест в сельской местности перед рассмотрением законопроекта во втором чтении.
«Если на улицу выйдут миллионы людей, то реформу отменят»:
Как сообщали Юга.ру, в июне в Госдуму внесли законопроект о повышении пенсионного возраста, предполагающий, что мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины — в 63 года.
По данным опроса холдинга «Ромир», 92% россиян негативно отнеслись к реформе. Исследование ВЦИОМ показало, что уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина в период с 14 по 24 июня снизился с 78% до 64%.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.