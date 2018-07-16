Депутаты Адыгеи поддержали законопроект о пенсионной реформе

Депутаты республиканского парламента Адыгеи дали положительный отзыв на проект федерального законодательства о пенсионной реформе

Соответствующее постановление было принято 16 июля на заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи.

«Он очень своевременный, экономически обоснованный»: Как кубанские власти поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста

За одобрение пенсионной реформы проголосовали 36 депутатов, против высказались 8 человек, воздержались 3 члена республиканского парламента. В ходе обсуждения пенсионной реформы фракции КПРФ и «Справедливая Россия» заявили о несогласии принятия законопроекта. Руководитель КПРФ Евгений Салов сообщил, что сегодняшняя ситуация не позволяет изменять пенсионный возраст. Депутат рекомендовал обратить внимание на легализацию теневой экономики, демографическую ситуацию, уровень зарплат и пенсий. «Переход к роботизации может привести к повышению уровня безработицы», — сказал Евгений Салов, обратив внимание на то, что КПРФ учитывает также позицию независимых профсоюзов и движения «Рабочая инициатива».

Лидер «Справедливой России» в Адыгее Александр Лобода обратил внимание на предлагаемый партией законопроект, который касается страховой пенсионной системы, внесения изменений в Налоговый кодекс и рекомендовал поддержать инициативы их партии. Представители «Единой России» указали на необходимость изменения пенсионного возраста и отметили ряд слагаемых в пользу реформы. «Этот закон нужно было принимать еще вчера. С позиции врача могу сказать, что пенсионная реформа — это хороший мотиватор, чтобы следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию», — отметила Елена Любченко. Главный тренер сборной Адыгеи по боксу, депутат от «Единой России» Владимир Овчинников отметил, что в свои 67 лет он 30 раз подтягивается и быстро бегает. «Сегодня много работоспособных людей выходит на пенсию. То есть мы искусственно создаем ограничения для тех, кто может и хочет работать. Вопрос серьезный. Но в целом он касается здоровья нации. Нужно вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой. У нас на предприятии даже нет мест для курения», — сказал депутат, руководитель предприятия «Картонтара» Сергей Погодин. После обсуждения члены Госсовета-Хасэ республики большинством голосов одобрили инициативу Правительства РФ и дали положительный отзыв на проект федерального законодательства о пенсионной реформе. При этом чиновники предложили внести корректировки, касающиеся трудоустройства, создания рабочих мест в сельской местности перед рассмотрением законопроекта во втором чтении.

«Если на улицу выйдут миллионы людей, то реформу отменят»: Как Россия реагирует на возможное повышение пенсионного возраста