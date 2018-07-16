Дагестанский боец Нурмагомедов начал готовиться к защите титула чемпиона UFC
Боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к защите титула чемпиона UFC в легком весе
«Да, я начал подготовку к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC ). Очень хорошо себя чувствую, травм нет. Тренируюсь усердно, утром и вечером. Только по воскресеньям отдыхал, чтобы посмотреть чемпионат мира», — рассказал ТАСС Нурмагомедов.
Планируется, что первую защиту титула спортсмен проведет до конца 2018 года. Соперником Нурмагомедова может стать боец из Ирландии Конор Макгрегор.
Всего на счету дагестанского бойца 26 побед и ни одного поражения в ММА.
Как сообщали Юга.ру, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов 8 апреля одержал победу над американцем Элом Яквинтой и стал обладателем титула чемпиона UFC в легком весе. Он стал первым чемпионом UFC из России. После возвращения в Россию дагестанца встретили в аэропорту Махачкалы около 2 тыс. человек. Нурмагомедову подарили автомобиль Ladа Vesta и сертификат на участок земли в Хасавюрте.
В начале мая стало известно, что Нурмагомедов станет членом Народного собрания Дагестана.
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