Дагестанский боец Нурмагомедов начал готовиться к защите титула чемпиона UFC

Боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к защите титула чемпиона UFC в легком весе

«Да, я начал подготовку к Абсолютному бойцовскому чемпионату (UFC ). Очень хорошо себя чувствую, травм нет. Тренируюсь усердно, утром и вечером. Только по воскресеньям отдыхал, чтобы посмотреть чемпионат мира», — рассказал ТАСС Нурмагомедов.

Планируется, что первую защиту титула спортсмен проведет до конца 2018 года. Соперником Нурмагомедова может стать боец из Ирландии Конор Макгрегор.

Всего на счету дагестанского бойца 26 побед и ни одного поражения в ММА.